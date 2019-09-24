Якутский проект «Одаренный ребенок» будет представлен на конференции Минпросвещения России

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-24T09:32:54+03:00

Мероприятие пройдет с 25 по 27 сентября

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Республиканский проект дошкольного образования «Одаренный ребенок» будет представлен на научно-практической конференции Минпросвещения России. Мероприятие пройдет с 25 по 27 сентября.

Проект был представлен как одна из лучших региональных практик в области образования на Всероссийском семинаре-совещании «Лучшие региональные и муниципальные практики в области детства: механизмы поиска, оценки и тиражирования».

Проект, направленный на раннее выявление и развитие задатков, талантов каждого ребенка реализуется в 107 дошкольных учреждениях и 14 школах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU