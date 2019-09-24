Якутский проект «Одаренный ребенок» будет представлен на конференции Минпросвещения России
Республиканский проект дошкольного образования «Одаренный ребенок» будет представлен на научно-практической конференции Минпросвещения России. Мероприятие пройдет с 25 по 27 сентября.
Проект был представлен как одна из лучших региональных практик в области образования на Всероссийском семинаре-совещании «Лучшие региональные и муниципальные практики в области детства: механизмы поиска, оценки и тиражирования».
Проект, направленный на раннее выявление и развитие задатков, талантов каждого ребенка реализуется в 107 дошкольных учреждениях и 14 школах республики.
ИСТОЧНИК KP.RU