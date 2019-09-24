Информационное агентство Якутии – ЯСИА возглавило рейтинг Медиалогии

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-24T09:11:38+03:00

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Компания «Медиалогия» специально для проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» подготовила рейтинг медиаресурсов Дальнего Востока. Первую строчку заняло информационное агентство Якутии — ЯСИА, с индексом цитируемости 127,54.

Главным параметром популярности медиа стал, стал интегральный показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Второе и третье места достались приморским медиа — Vl.ru и PrimaMedia.ru. Показатели индекса цитируемости составляют 97,22 и 73,55 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU