Отключение холодной воды в Якутске

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-24T08:58:53+03:00

С 14:00 до 17:00 часов без воды останутся несколько жилых домов и медучреждения

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26 сентября из-за врезки запорной арматуры (участок водолинии «КП П. Алексеева – ТП 130 квартал») в Якутске будет ограничена подача холодной воды с 14:00 до 17:00 часов в несколько жилых дома и медучреждения.

Под отключение попадают: кварталы 23, 72, 73, 128, 130, 135, 71 (включая горячее водоснабжение), 152, жилые дома №83/18, №83/19, №83/20, №83/10, №83/9 по улице Петра Алексеева, жилые дома №31 и №33 по улице Кутузова, Вилюйский переулок, Центр Экстренной Медицинской Помощи, Якутская городская клиническая больница, Радиология, ТП 16 квартала.

ИСТОЧНИК KP.RU