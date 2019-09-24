Авиакомпания «Якутия» ввела субсидированные билеты на внутренние рейсы
Авиакомпания «Якутия» предлагает воспользоваться специальными субсидированными тарифами на рейсах по республике. Продажа билетов и полеты осуществляются до 31 октября включительно. Субсидированные льготы распространяются на молодежь до 23 лет (включительно) и для пенсионеров старше 55 лет. Детям от 2 до 12 лет предоставляется скидка от тарифа 25%.
Субсидированные авиабилеты можно купить по следующим направлениям:
Чокурдах — 13 280 руб.
Саскылах — 14 725 руб.
Тикси — 12 705 руб.
Зырянка — 11 840 руб.
Батагай — 9 820 руб.
Жиганск — 8 660 руб.
Черский – 17 325 руб.
Оленек – 11 840 руб.
Среднеколымск – 14 440 руб.
Депутатский – 11 840 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU