Авиакомпания «Якутия» ввела субсидированные билеты на внутренние рейсы

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-24T08:55:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Авиакомпания «Якутия» предлагает воспользоваться специальными субсидированными тарифами на рейсах по республике. Продажа билетов и полеты осуществляются до 31 октября включительно. Субсидированные льготы распространяются на молодежь до 23 лет (включительно) и для пенсионеров старше 55 лет. Детям от 2 до 12 лет предоставляется скидка от тарифа 25%.

Субсидированные авиабилеты можно купить по следующим направлениям:

Чокурдах — 13 280 руб.

Саскылах — 14 725 руб.

Тикси — 12 705 руб.

Зырянка — 11 840 руб.

Батагай — 9 820 руб.

Жиганск — 8 660 руб.

Черский – 17 325 руб.

Оленек – 11 840 руб.

Среднеколымск – 14 440 руб.

Депутатский – 11 840 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU