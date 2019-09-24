Началось строительство новой ВОЛС соединяющей несколько населенных пунктов в Якутии
Длина ВОЛС составит почти 100 км
-
Изменить размер текста:
ВОЛС длиной порядка 100 км соединит семь населенных пунктов Чурапчинского и Таттинского районов Якутии. Окончание строительства запланировано на декабрь этого года.
В настоящее время закуплен волоконно-оптический кабель для укладки линии, проводится подготовка опор под монтаж. ВОЛС пропускной способностью 10 Гб/сек. пройдет через села Чурапча, Харбала-1, Харбала-2, Кыйы, Черкех, Боробул, Ытык-Кюель. Во всех населенных пунктах будут смонтированы распределительные сети и тогда же начнется подключение физических и юридических лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU