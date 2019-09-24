2019-09-24T08:47:10+03:00
Общество

Началось строительство новой ВОЛС соединяющей несколько населенных пунктов в Якутии

Длина ВОЛС составит почти 100 км
Ольга Донская
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ВОЛС длиной порядка 100 км соединит семь населенных пунктов Чурапчинского и Таттинского районов Якутии. Окончание строительства запланировано на декабрь этого года.

В настоящее время закуплен волоконно-оптический кабель для укладки линии, проводится подготовка опор под монтаж. ВОЛС пропускной способностью 10 Гб/сек. пройдет через села Чурапча, Харбала-1, Харбала-2, Кыйы, Черкех, Боробул, Ытык-Кюель. Во всех населенных пунктах будут смонтированы распределительные сети и тогда же начнется подключение физических и юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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