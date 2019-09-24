В Якутии незаконно пользовались электроэнергией и нанесли ущерб в 7.5 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:39 2019-09-24T06:39:32+03:00

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В августе в Якутии было выявлено 166 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Общий объем незаконно использованной электрической энергии составил 978 тыс. кВт/ч, сумма ущерба оценена в 7,5 млн рублей.

В досудебном порядке нарушители возместили 5,1 млн рублей. Подавляющее большинство нарушений приходится на потребителей — физических лиц. За последний летний месяц в отношении граждан составлено 153 акта о неучтенном потреблении.

В Энергосбыте подчеркнули, что согласно законодательству, нарушители обязаны оплатить незаконное потребление энергоресурса. Также за хищение электроэнергии нарушители могут быть привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU