2019-09-24T05:26:43+03:00
Здоровье

В Мирнинском районе ОРВИ заболели 441 человек

Из числа заболевших 339 детей
Ольга Донская
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--Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Мирнинском районе Якутии с 14 по 22 сентября ОРВИ заболели 441 человек. Из них 339 детей.

В Мирном зарегистрирована спорадическая инфекционная и паразитарная заболеваемость: острый гастро-энтеральный колит – два человека, из них один ребенок, дизентерия Зонне – один ребенок, энтеробиоз – один ребенок, педикулез – один ребенок, дифиллоботриоз – два человека.

По данным ведомства, также зарегистрировано два случая укуса животными и один случай внебольничной пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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