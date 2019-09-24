В Мирнинском районе ОРВИ заболели 441 человек
Из числа заболевших 339 детей
-Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Мирнинском районе Якутии с 14 по 22 сентября ОРВИ заболели 441 человек. Из них 339 детей.
В Мирном зарегистрирована спорадическая инфекционная и паразитарная заболеваемость: острый гастро-энтеральный колит – два человека, из них один ребенок, дизентерия Зонне – один ребенок, энтеробиоз – один ребенок, педикулез – один ребенок, дифиллоботриоз – два человека.
По данным ведомства, также зарегистрировано два случая укуса животными и один случай внебольничной пневмонии.
ИСТОЧНИК KP.RU