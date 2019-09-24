14,5 тысяч якутян нашли работу в сфере промышленности

СЕГОДНЯ 04:59 2019-09-24T04:59:57+03:00

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Более 14,5 тысяч человек было трудоустроено с момента запуска в Якутии программы «Местные кадры в промышленность». Об этом заявил первый заместитель председателя правительства региона Алексей Стручков в ходе парламентских слушаний.

За первые шесть месяцев 2019 года работу 3234 человека, в том числе 584 – молодежь до 30 лет, 1252 – вахтовым методом и на сезонные работы, 895 – жители сельской местности. Отмечается, что на данный момент в программе участвуют 23 компании республики.

Согласно стратегии развития республики к 2024 году планируется снизить общую безработицу до 6,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU