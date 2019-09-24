В Якутии вынесут приговор для мужчины, зарезавшего охранника

СЕГОДНЯ 04:22 2019-09-24T04:22:04+03:00

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Прокуратура Якутии утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина М., который совершил кражу и убийство. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

По версии следствия, в начале июля 2019 года, пьяный обвиняемый залез в магазин, где стащил из кассы 125 680 рублей. После воровства денег заметил видеокамеры, установленные в помещении и для того, чтобы замести следы поднялся в помещение охраны и начал перерезать провода. В это время из-за шума проснулся охранник, что застало преступника врасплох, и чтобы не оставить свидетелей преступления обвиняемый нанес мужчине не менее 20 ударов ножом. Охранник скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU