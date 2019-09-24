В Якутске улучшат пешеходные переходы рядом со школами

СЕГОДНЯ 03:47 2019-09-24T03:47:19+03:00

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В рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» в Якутске в этом году проводится мероприятие «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов».

С сентября по октябрь модернизируют нерегулируемые пешеходные переходы: будут установлены пешеходные ограждения в виде перил, пешеходные переходы будут оснащены дополнительными светофорами, также планируется обустройство искусственных неровностей рядом с переходами.

ИСТОЧНИК KP.RU