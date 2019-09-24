В Якутске улучшат пешеходные переходы рядом со школами
Уровень безопасности детей должен повысится
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В рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» в Якутске в этом году проводится мероприятие «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов».
С сентября по октябрь модернизируют нерегулируемые пешеходные переходы: будут установлены пешеходные ограждения в виде перил, пешеходные переходы будут оснащены дополнительными светофорами, также планируется обустройство искусственных неровностей рядом с переходами.
ИСТОЧНИК KP.RU