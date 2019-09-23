Якутские атлеты завоевали три медали на Кубке страны по гиревому спорту

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-23T10:19:02+03:00

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С 19 по 21 сентября в Томске проходили соревнования Кубка России по гиревому спорту. Во Дворце Зрелищ и Спорта, встретились атлеты со всей страны.

Якутию представили пять спортсменов – Владимир Оленов (до 68 кг), Руслан Лугинов (до 68 кг), Иван Жердев (до 85 кг), Михаил Саввинов (до 85 кг) и Константин Абрамов (свыше 85 кг). Первый соревновательный день принес золотую медаль, а на второй спортсмены завоевали серебро и бронзу.

В итоге, первое место в общекомандном зачете завоевала сборная Томской области, на втором месте расположились спортсмены из Санкт-Петербурга, третье – гиревики из Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU