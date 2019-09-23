В Мирном нашли тело подростка
21 сентября в Мирном без вести пропал мальчик 2007 года рождения. Мальчик вышел из квартиры родственников в 19:30 часов и ушел в неизвестном направлении.
На следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории строящегося дома в Мирном было обнаружено тело мальчика с признаками падения с высоты.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, — причинение смерти по неосторожности.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU