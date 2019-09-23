2019-09-23T09:55:05+03:00
Происшествия

В Мирном нашли тело подростка

21 сентября мальчик пропал
Ольга Донская
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21 сентября в Мирном без вести пропал мальчик 2007 года рождения. Мальчик вышел из квартиры родственников в 19:30 часов и ушел в неизвестном направлении.

На следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории строящегося дома в Мирном было обнаружено тело мальчика с признаками падения с высоты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, — причинение смерти по неосторожности.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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