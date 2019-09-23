Усть-Янские рыбаки намерены выполнить план по улову рыбы

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-23T09:51:19+03:00

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На реке Яне в Якутии рыболовецкими хозяйствами выловилено 133,841 тонн рыбы. В это время многие сельхозпредприятия трудятся на рыбацких тонях, вылавливая «живое серебро» Усть-Яны - с моря идут косяки рыбы.

Сельскохозяйственные производственные кооперативы кочевых родовых общин «Куогастаах», «Таастаах», «Муштука», «Ярок» выполнили план. Близки к освоению квоты «Мохнатка», «Община Татайка», «Эрчим», «Уочаракаан» и другие. Рыбаки сел Усть-Янск и Казачье также близки к выполнению плана.

ИСТОЧНИК KP.RU