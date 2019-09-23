2019-09-23T09:17:41+03:00
Происшествия

Веселые выходные: за уикенд в Якутске задержано 19 пьяных водителей

С 20 по 22 сентября прошли рейды ГАИ
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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С 20 по 22 сентября сотрудники ГАИ Якутска провели рейды с целью предупреждения ДТП. Сотрудники выявили 19 пьяных водителей.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Два водителя из задержанных управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения повторно. Им грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, либо исправительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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