В якутском зоопарке «Орто Дойду» отметили День журавля

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-23T09:03:48+03:00

В зоопарке содержатся четыре вида этих птиц

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21 сентября в республиканском зоопарке «Орто Дойду» прошел традиционный осенний праздник — День журавля. В мероприятии участвовали школьники Октемской школы, Октемского лицея и Ойской средней школы.

Участники посадили деревья на территории зоопарка, послушали лекции о видах журавлей, приняли участие в подготовке кормов и кормлении некоторых птиц. Также был проведен конкурс рисунков «Журавль – птица мира», викторина и конкурс поделок.

В зоопарке «Орто Дойду» содержатся четыре вида журавлей — белый журавль, или стерх, серый журавль, японский журавль и канадский журавль.

ИСТОЧНИК KP.RU