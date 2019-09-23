2019-09-23T09:03:48+03:00
Дом. Семья

В якутском зоопарке «Орто Дойду» отметили День журавля

В зоопарке содержатся четыре вида этих птиц
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

21 сентября в республиканском зоопарке «Орто Дойду» прошел традиционный осенний праздник — День журавля. В мероприятии участвовали школьники Октемской школы, Октемского лицея и Ойской средней школы.

Участники посадили деревья на территории зоопарка, послушали лекции о видах журавлей, приняли участие в подготовке кормов и кормлении некоторых птиц. Также был проведен конкурс рисунков «Журавль – птица мира», викторина и конкурс поделок.

В зоопарке «Орто Дойду» содержатся четыре вида журавлей — белый журавль, или стерх, серый журавль, японский журавль и канадский журавль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24