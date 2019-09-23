Бегунья из Якутии выиграла марафон в Осло
Марфа Троева добилась результата в 2:54,12
-Фото: Социальные сети
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Якутская легкоатлетка, руководитель и основатель спортивного клуба Марфа Троева выиграла Ословский марафон, который прошел 21 сентября в Норвегии.
Результат Марфы - 2:54,12. Дистанция забега проходит в 2 круга через парки, жилые районы, промышленную зону и центр города с основными достопримечательностями: здание Оперы, Королевский дворец, парк скульптур Вигеланда, Ратушу и крепость Акерсхус.
Официальное название забега – BMW Oslo Maraton, ежегодно в котором принимают участие около 15 тысяч атлетов.
ИСТОЧНИК KP.RU