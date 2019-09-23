На территории Якутии закрыт пожароопасный сезон
Об этом сообщило Министерство экологии
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С 20 сентября на землях лесного фонда на территории Якутии приказом Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики установлено окончание пожароопасного сезона.
Документ принят в связи с понижением классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды, сейчас наступила устойчивая дождливая погода, снизилась среднесуточная температура воздуха и, наконец, отсутствием действующих лесных пожаров на охраняемой территории лесного фонда данных районов.
ИСТОЧНИК KP.RU