2019-09-23T05:49:46+03:00
Общество

На территории Якутии закрыт пожароопасный сезон

Об этом сообщило Министерство экологии
Ольга Донская
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С 20 сентября на землях лесного фонда на территории Якутии приказом Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики установлено окончание пожароопасного сезона.

Документ принят в связи с понижением классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды, сейчас наступила устойчивая дождливая погода, снизилась среднесуточная температура воздуха и, наконец, отсутствием действующих лесных пожаров на охраняемой территории лесного фонда данных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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