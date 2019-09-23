В Якутске «Кросс наций» пробежало более 8 тысяч человек

СЕГОДНЯ 05:29 2019-09-23T05:29:18+03:00

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21 сентября Якутск, как и многие города России отметил всероссийский день бега «Кросс наций». Забег проводится с 2004 года.

В этом году на церемонии открытия приняли участие председатель Ил Тумэн Петр Гоголев, руководитель администрации главы Афанасий Владимиров и другие. После церемонии открытия состоялся забег руководителей учреждений, студентов и учащихся старших классов, общественности и жителей Якутска.

По предварительным данным в «Кроссе наций» 2019 года приняло участие 8 348 человек. Самой пожилой участницей кросса стала Протопопова Зоя Ивановна, 1944 года рождения, самым пожилым участником Колодезников Анатолий Петрович, 1951 года рождения. После завершения кросса на стадионе «Туймаада» прошла церемония награждения победителей и призеров по группам.

ИСТОЧНИК KP.RU