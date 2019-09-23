В Алданском районе Якутии назначен новый прокурор
Прокурором Алданского района Якутии назначен советник юстиции Виктор Умеренко, кандидат юридических наук.
Виктор Умеренко родился в 1979 году. В 2002 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Работать в органах прокуратуры начал в 2006 году, пройдя путь от помощника прокурора до заместителя Якутского природоохранного прокурора республики.
С декабря 2012 года и до назначения прокурором Алданского района работал старшим помощником прокурора республики по обеспечению собственной безопасности и физической защиты.
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