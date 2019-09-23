В Сунтарском районе полностью восстановили электроснабжение

СЕГОДНЯ 04:32 2019-09-23T04:32:15+03:00

23,6 тысяч человек остались без света из-за непогоды

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19 сентября 2019 года в Сунтарский район Якутии пришла непогода: шквалистый ветер и мокрый снег. Из-за этого в нескольких населенных пунктах отключилась подача электричества и 23,6 тысяч человек остались без света.

На сегодняшний день энергетики западных электрических сетей полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов, работа шла трое суток несмотря на погоду и расстояния.

В аварийно-восстановительных работах был задействован 21 человек из персонала Сунтарского РЭС и 6 единиц спецтехники, а также бригада из 6 энергетиков Нюрбинского РЭС с 2 единицами спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU