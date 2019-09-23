По пять миллионов рублей выделят для ДШИ Якутии

СЕГОДНЯ 04:13 2019-09-23T04:13:27+03:00

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В рамках национального проекта «Культура» восьми детским школам искусств в Якутии выделят по пять миллионов рублей на оснащение музыкальным оборудованием и методическими пособиями, а также обновление материально-технической базы.

Также ведётся работа по отправке в учебные заведения 75 фортепиано. Реализацию нацпроекта «Культура» в Якутии, обсудили на республиканском совещании руководителей и преподавателей сферы культуры и искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU