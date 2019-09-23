2019-09-23T04:13:27+03:00
Звезды

По пять миллионов рублей выделят для ДШИ Якутии

В рамках нацпроекта «Культура» восемь детских школ искусства получат финансовую поддержку
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В рамках национального проекта «Культура» восьми детским школам искусств в Якутии выделят по пять миллионов рублей на оснащение музыкальным оборудованием и методическими пособиями, а также обновление материально-технической базы.

Также ведётся работа по отправке в учебные заведения 75 фортепиано. Реализацию нацпроекта «Культура» в Якутии, обсудили на республиканском совещании руководителей и преподавателей сферы культуры и искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24