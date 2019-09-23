Якутянка стала абсолютной чемпионкой по бодибилдингу
Соревнования прошли в Ленинградской области
-Фото: Социальные сети
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Якутянка Алена Агафонова стала абсолютной чемпионкой Ленинградской области по бодибилдингу — 2019 в категории «Фит-модель». Алена – профессиональный тренер и обучает желающих правильно питаться и составляет программу тренировок.
Этот опыт участия в конкурсе не первый, в 2003 году девушка завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» в республиканском конкурсе красоты и таланта «Мисс Якутия — 2003».
ИСТОЧНИК KP.RU