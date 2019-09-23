Почти Бонни и Клайд: в Якутии осудили пару за покушение на убийство

СЕГОДНЯ 03:40 2019-09-23T03:40:52+03:00

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Прокуратура Вилюйского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины и 32-летней женщины, обвиняемых в покушении на убийство группой лиц.

В конце февраля 2019 года, подсудимый, напившись, решил забрать свои вещи у бывшей супруги. Для этого он позвал с собой свою знакомую. При встрече у бывшей четы начались разборки, в ходе которых мужчина избил потерпевшую. Дальше – больше.

Подсудимый схватил шнур от утюга и начал душить свою жертву, но, подумав, предложил своей спутнице убить женщину вместе. Так, два изверга попытались повесить потерпевшую, но шнур оборвался и в итоге, подсудимая взяла нож и нанесла четыре удара в области жизненно важных органов.

Измученная жертва потеряла сознание, а ее мучители, решив, что она погибла скрылись с места преступления.

В итоге, бывшего супруга жертвы посадят на 10 лет в колонию строго режима, а его напарницу на 9 лет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU