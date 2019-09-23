Почти Бонни и Клайд: в Якутии осудили пару за покушение на убийство
Прокуратура Вилюйского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины и 32-летней женщины, обвиняемых в покушении на убийство группой лиц.
В конце февраля 2019 года, подсудимый, напившись, решил забрать свои вещи у бывшей супруги. Для этого он позвал с собой свою знакомую. При встрече у бывшей четы начались разборки, в ходе которых мужчина избил потерпевшую. Дальше – больше.
Подсудимый схватил шнур от утюга и начал душить свою жертву, но, подумав, предложил своей спутнице убить женщину вместе. Так, два изверга попытались повесить потерпевшую, но шнур оборвался и в итоге, подсудимая взяла нож и нанесла четыре удара в области жизненно важных органов.
Измученная жертва потеряла сознание, а ее мучители, решив, что она погибла скрылись с места преступления.
В итоге, бывшего супруга жертвы посадят на 10 лет в колонию строго режима, а его напарницу на 9 лет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU