Из Якутска в Минеральные воды: авиакомпания «Якутия» открыла новый маршрут
Полеты будут выполняться два раза в неделю
-Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
Авиакомпания «Якутия» с 19 октября открывает новый рейс из Якутска в Минеральные воды. Регулярные рейсы из столицы республики на юг Ставропольского края будут выполняться два раза в неделю с пересадкой в Москве.
Пассажиры будут летать на комфортабельном воздушном судне Боинг 737-800. Новый маршрут воды включен в перечень субсидируемых для льготных категорий граждан. Оформить билеты можно уже сейчас.
ИСТОЧНИК KP.RU