Из Якутска в Минеральные воды: авиакомпания «Якутия» открыла новый маршрут

СЕГОДНЯ 03:06 2019-09-23T03:06:14+03:00

Полеты будут выполняться два раза в неделю

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Авиакомпания «Якутия» с 19 октября открывает новый рейс из Якутска в Минеральные воды. Регулярные рейсы из столицы республики на юг Ставропольского края будут выполняться два раза в неделю с пересадкой в Москве.

Пассажиры будут летать на комфортабельном воздушном судне Боинг 737-800. Новый маршрут воды включен в перечень субсидируемых для льготных категорий граждан. Оформить билеты можно уже сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU