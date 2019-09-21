В Якутии откроют новый традиционный бренд

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-21T08:56:20+03:00

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На круглом столе Форума предпринимателей Якутии было принято решение о разработке регионального бренда. В его основу лягут сюжеты и материалы традиционного наследия.

Также Министерство предпринимательства с партнерами разработают концепцию сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в Якутии на ближайшую пятилетку, до 2025 года, а также основных направлений до 2030 года.

Модератором круглого стола выступил первый заместитель министра культуры и духовного развития, кандидат культурологии Владислав Левочкин.

ИСТОЧНИК KP.RU