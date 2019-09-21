В Якутии откроют новый традиционный бренд
Решение принято на Форуме предпринимателей
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На круглом столе Форума предпринимателей Якутии было принято решение о разработке регионального бренда. В его основу лягут сюжеты и материалы традиционного наследия.
Также Министерство предпринимательства с партнерами разработают концепцию сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в Якутии на ближайшую пятилетку, до 2025 года, а также основных направлений до 2030 года.
Модератором круглого стола выступил первый заместитель министра культуры и духовного развития, кандидат культурологии Владислав Левочкин.
ИСТОЧНИК KP.RU