2019-09-21T08:38:49+03:00
Общество

В пяти населенных пунктах Сунтарского района восстановили подачу электричества

19 сентября из-за непогоды без света осталось 23,6 тысяч людей
Ольга Донская
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Из-за сильного ветра и снега 19 сентября в 14 населенных пунктах Сунтарского района Якутии отключилась электроэнергия и 23,6 тысяч человек остались без света. На сегодняшний день ремонтные бригады восстановили подачу электроснабжения в пяти населенных пунктах.

В настоящее время нет света в трех населенных пунктах — Туойдах, Тенкя, Арылах (Жархан). Ведутся ремонтные работы.

Сейчас на территории Сунтарского района идет мокрый снег, температура воздуха около плюс 7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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