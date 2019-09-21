В пяти населенных пунктах Сунтарского района восстановили подачу электричества
19 сентября из-за непогоды без света осталось 23,6 тысяч людей
-
Изменить размер текста:
Из-за сильного ветра и снега 19 сентября в 14 населенных пунктах Сунтарского района Якутии отключилась электроэнергия и 23,6 тысяч человек остались без света. На сегодняшний день ремонтные бригады восстановили подачу электроснабжения в пяти населенных пунктах.
В настоящее время нет света в трех населенных пунктах — Туойдах, Тенкя, Арылах (Жархан). Ведутся ремонтные работы.
Сейчас на территории Сунтарского района идет мокрый снег, температура воздуха около плюс 7 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU