СВФУ проведет первенство по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-20T10:43:23+03:00

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21 сентября в зале борьбы Северо-Восточного федерального университета пройдет открытое республиканское первенство по вольной борьбе на призы трех первых мастеров-профессоров ЯГУ— Николая Алексеева, Николая Гоголева и Алкивиада Иванова. Турнир посвящен 20-летию кафедры теории и методики спортивных единоборств Института физической культуры и спорта.

Главным судьей на турнире будет судья всероссийской категории Василий Уйгуров. На сегодняшний день вызов-положение отправлено по районам и вузам. Всего в турнире планируется участие 70-120 борцов.

ИСТОЧНИК KP.RU