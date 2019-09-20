Буря мглою небо кроет: в Сунтарском районе Якутии восемь населенных пунктов остались без электричества из-за бури
Сейчас энергетики восстанавливают подачу электроснабжения
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В восьми населенных пунктах Сунтарского района Якутии отключилось электричество. Причиной массового отключения стал сильный ветер и снег.
Без света остались больше 23 тысяч человек. Последствия непогоды устраняют 21 человек из персонала Сунтарского РЭС и 6 единиц спецтехники. На подмогу к ним приедут 6 энергетиков Нюрбинского РЭС с 2 единицами спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU