Буря мглою небо кроет: в Сунтарском районе Якутии восемь населенных пунктов остались без электричества из-за бури

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-20T10:31:47+03:00

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В восьми населенных пунктах Сунтарского района Якутии отключилось электричество. Причиной массового отключения стал сильный ветер и снег.

Без света остались больше 23 тысяч человек. Последствия непогоды устраняют 21 человек из персонала Сунтарского РЭС и 6 единиц спецтехники. На подмогу к ним приедут 6 энергетиков Нюрбинского РЭС с 2 единицами спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU