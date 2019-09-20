В Момском районе Якутии совершенствуют котельные

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-20T09:03:13+03:00

В этом году семь новых потребителей получили тепло от централизованного источника

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Этим летом работники Момского филиала ГУП ЖКХ Якутии заменили котлы, горелочное и насосное оборудование на теплоснабжающих объектах, реконструировали тепловые сети на всех шести производственных участках.

Были полностью реконструированы изношенные тепловые сети и тепло подали всем близлежащим частным домам. В этом году завершились подключения частного сектора к централизованным источникам теплоснабжения в Индигирском и Чыбагалахском наслегах. С наступлением осенне-зимнего периода 2019-2020 годов, по графику 28 августа, во все частные дома этих сел по плану подано тепло от котельных предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU