Айсен Николаев ответит на вопросы якутян в прямом эфире
Программа пройдет 26 сентября
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Глава Якутии Айсен Николаев ответит вопросы якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы в прямом эфире 26 сентября. Трансляция пройдёт на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24», «Россия 24», радио «Саха», «Радио России», а также в социальных сетях.
Задать вопрос Ил Дархан у можно будет, позвонив в студию по многоканальному телефону или заранее оставив их по номеру - 8 (4112) 508229 в рабочие дни с 9.00. до 17.00 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU