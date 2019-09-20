Айсен Николаев ответит на вопросы якутян в прямом эфире

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-20T08:59:09+03:00

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Глава Якутии Айсен Николаев ответит вопросы якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы в прямом эфире 26 сентября. Трансляция пройдёт на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24», «Россия 24», радио «Саха», «Радио России», а также в социальных сетях.

Задать вопрос Ил Дархан у можно будет, позвонив в студию по многоканальному телефону или заранее оставив их по номеру - 8 (4112) 508229 в рабочие дни с 9.00. до 17.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU