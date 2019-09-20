В Якутске таксиста ограбили пьяные пассажиры

СЕГОДНЯ 08:09 2019-09-20T08:09:05+03:00

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В Якутске на автозаправочной станции ограбили водителя автомобиля. Преступление произошло ранним утром.

Двое подозреваемых - 32-летний и 28-летний ранее судимые мужчины поймали попутку до микрорайона Марха. В дороге один из них начал конфликт с водителем, из-за которого на автозаправке владелец авто убежал и вызвал полицию. В это время пьяные дружки нашли и украли в салоне машины 5 тысяч рублей и два ящика водки из багажника. Затем они поймали другую попутку и скрылись.

По горячим следам полицейские задержали грабителей. Часть похищенного изъята, два ящика алкоголя предназначались для отправки на другой берег на праздник родственников, пояснил водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU