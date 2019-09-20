И еще один мурал: в Алдане художница заканчивает работу над новым арт-объектом
На стене местного бизнес-центра появится Аал Луук Мас
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На стене бизнес-центра по улице Октябрьской в Алдане создается изображение священного дерева Аал Луук Мас. Автором работы стала местная художница Ирина Селиванова.
Для завершения арт-объекта нужна еще пара солнечных дней. Инициатором создания мурала стала мэрия Алдана, а изображение выбрано Ассоциацией строителей.
Для художницы Ирины Селивановой это не первая работа: два года назад она украсила стены жилого дома и алданской гимназии, а также беседку в детском саду.
ИСТОЧНИК KP.RU