И еще один мурал: в Алдане художница заканчивает работу над новым арт-объектом

СЕГОДНЯ 06:32 2019-09-20T06:32:14+03:00

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На стене бизнес-центра по улице Октябрьской в Алдане создается изображение священного дерева Аал Луук Мас. Автором работы стала местная художница Ирина Селиванова.

Для завершения арт-объекта нужна еще пара солнечных дней. Инициатором создания мурала стала мэрия Алдана, а изображение выбрано Ассоциацией строителей.

Для художницы Ирины Селивановой это не первая работа: два года назад она украсила стены жилого дома и алданской гимназии, а также беседку в детском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU