2019-09-20T05:59:25+03:00
Происшествия

Бывший директор АО «Водоканал» возместил украденные 20 млн рублей

Николай Жестков находится под следствием
Ольга Донская
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Бывший директор АО «Водоканал» Николай Жестков находится под следствием, 28 августа Якутский городской суд продлил ему срок домашнего ареста.

Обвиняемый обжаловал постановление в суде высшей инстанции, но Верховный суд Якутии оставил решение без изменения, Жестков просил смягчить пресчения из-за лечения в кардиоотделении Национального центра медицины. Его адвокат сообщил, что обвиняемый не оказывал давление на свидетелей и добровольно возместил материальный ущерб в размере 20 миллионов рублей.

Напомним, по версии следствия, Жестков заключал договоры на поставку воды с компанией своей жены. Ущерб, нанесенный «Водоканалу» в связи с покупкой воды у ООО «Гейзер», составил более 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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