Бывший директор АО «Водоканал» возместил украденные 20 млн рублей
Бывший директор АО «Водоканал» Николай Жестков находится под следствием, 28 августа Якутский городской суд продлил ему срок домашнего ареста.
Обвиняемый обжаловал постановление в суде высшей инстанции, но Верховный суд Якутии оставил решение без изменения, Жестков просил смягчить пресчения из-за лечения в кардиоотделении Национального центра медицины. Его адвокат сообщил, что обвиняемый не оказывал давление на свидетелей и добровольно возместил материальный ущерб в размере 20 миллионов рублей.
Напомним, по версии следствия, Жестков заключал договоры на поставку воды с компанией своей жены. Ущерб, нанесенный «Водоканалу» в связи с покупкой воды у ООО «Гейзер», составил более 30 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU