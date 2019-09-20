Большой брат следит за тобой: на улицах Сунтар и Нюрбы установлено видеонаблюдение

СЕГОДНЯ 05:29 2019-09-20T05:29:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «Ростелеком» установила камеры внешнего видеонаблюдения в административных центрах Сунтарского и Нюрбинского районов Якутии. Теперь адмнистрации села Сунтар и города Нюрбы могут наблюдать за улицами с любой точки мира.

Всего было установлено 30 камер в Сунтаре и 11 в Нюрбе.Записывающие устройства будут фиксировать происходящее на центральных улицах населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU