Большой брат следит за тобой: на улицах Сунтар и Нюрбы установлено видеонаблюдение
Всего было вмонтирована 41 камера
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Компания «Ростелеком» установила камеры внешнего видеонаблюдения в административных центрах Сунтарского и Нюрбинского районов Якутии. Теперь адмнистрации села Сунтар и города Нюрбы могут наблюдать за улицами с любой точки мира.
Всего было установлено 30 камер в Сунтаре и 11 в Нюрбе.Записывающие устройства будут фиксировать происходящее на центральных улицах населенных пунктов.
ИСТОЧНИК KP.RU