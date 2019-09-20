Подростки Якутска участвуют в проекте «За рулем»

СЕГОДНЯ 05:18 2019-09-20T05:18:56+03:00

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18 сентября заместитель главы Якутска Наталья Степанова вручила сертификаты финалистам проекта «За рулем». Проект предназначен для подростков, состоящих на учете в ПДН и попавших в трудную жизненную ситуацию.

Правилам вождения детей обучали в учебном центре «Навигатор». По итогам проекта лучшие ученики получили сертификаты на бесплатное обучение вождению по категории «В». Организаторы уверены, что обучение позволит занять детей в свободное время и даст возможность в будущем трудоустроиться.

ИСТОЧНИК KP.RU