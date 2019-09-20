2019-09-20T05:18:56+03:00
Общество

Подростки Якутска участвуют в проекте «За рулем»

Ребят обучали вождению
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

18 сентября заместитель главы Якутска Наталья Степанова вручила сертификаты финалистам проекта «За рулем». Проект предназначен для подростков, состоящих на учете в ПДН и попавших в трудную жизненную ситуацию.

Правилам вождения детей обучали в учебном центре «Навигатор». По итогам проекта лучшие ученики получили сертификаты на бесплатное обучение вождению по категории «В». Организаторы уверены, что обучение позволит занять детей в свободное время и даст возможность в будущем трудоустроиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24