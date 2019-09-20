«Сделано в Якутии»: в столице пройдет ярмарка местных производителей
Мероприятие состоится 21 и 22 сентября
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21 и 22 сентября в Якутске, на главной площади столицы - площади Ленина пройдут Дни бренда «Сделано в Якутии». Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя республики.
Гостей и жителей города ждут выставки-ярмарки продукции местных производителей, интересные мастер-классы и новые промоакции от метных брендов.
Организаторы ярмарки Минпред Якутии совместно с ЯРО «Деловая Россия» и Ассоциацией «Сделано в Якутии».
ИСТОЧНИК KP.RU