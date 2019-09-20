2019-09-20T05:29:51+03:00
Происшествия

Два пожара были потушены на территории Якутии

Новых возгораний не зарегистрировано
Ольга Донская
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По оперативным данным на 20 сентября за прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 2 пожара в зоне контроля. На обслуживаемых территориях новых лесных пожаров не зарегистрировано.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики под постоянным наблюдением находятся 5 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 16 835,00 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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