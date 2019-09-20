Якутский борец Владимир Егоров проиграл американцу на чемпионате мира

СЕГОДНЯ 04:51 2019-09-20T04:51:15+03:00

Еще два борца якутской школы потерпели поражение

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Якутянин Владимир Егоров выступавший за сборную Македонии в категории до 57 кг на чемпионате мира по вольной борьбе проиграл схватку с американцем Дейтоном Фиксом.

Дейтон Фикс выиграл Егорова со счетом 12:1, стабильно набирая баллы проходами за спину и накатом. Егоров получил одно очко, выведя оппонента за ковер.

Вчера поражения также потерпели Владислав Андреев (57 кг) и Ньургун Скрябин (65 кг), представляющие Белоруссию. 21 сентября, на ковер чемпионата мира выйдут борцы в категории до 61 кг, где заявлены якутяне Николай Охлопков (Румыния), Андрей Бекренев (Белоруссия) и Егор Дмитриев (Филиппины).

ИСТОЧНИК KP.RU