Якутский борец Владимир Егоров проиграл американцу на чемпионате мира
Якутянин Владимир Егоров выступавший за сборную Македонии в категории до 57 кг на чемпионате мира по вольной борьбе проиграл схватку с американцем Дейтоном Фиксом.
Дейтон Фикс выиграл Егорова со счетом 12:1, стабильно набирая баллы проходами за спину и накатом. Егоров получил одно очко, выведя оппонента за ковер.
Вчера поражения также потерпели Владислав Андреев (57 кг) и Ньургун Скрябин (65 кг), представляющие Белоруссию. 21 сентября, на ковер чемпионата мира выйдут борцы в категории до 61 кг, где заявлены якутяне Николай Охлопков (Румыния), Андрей Бекренев (Белоруссия) и Егор Дмитриев (Филиппины).
ИСТОЧНИК KP.RU