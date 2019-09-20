Якутские огнеборцы провели учения в общеобразовательной школе
Якутские пожарные продемонстрировали свои профессиональные навыки во время учебно-тактических учений на базе школы №25 по адресу Якова Потапова, 4А. Огнеборцам предстояло ликвидировать пожар на площади около 100 кв. метров, а также обнаружить и спасти двух «пострадавших».
Всего было эвакуировано 407 учеников и 25 сотрудников школы. Двух детей-статистов спасли разными способами, в зависимости от местонахождения.
- В новом здании средней общеобразовательной школы №25 проведены тренировочные пожарно-тактические учения. В них были задействованы силы и средства якутского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара №2 в количестве 11 единиц техники и 65 человек личного состава. Оценка учений — удовлетворительная, - отчитался помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Якутска Маирбег Цховребов.
ИСТОЧНИК KP.RU