Якутские огнеборцы провели учения в общеобразовательной школе

СЕГОДНЯ 04:27 2019-09-20T04:27:37+03:00

По легенде пламя разгорелось на площади около 100 кв.м

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Якутские пожарные продемонстрировали свои профессиональные навыки во время учебно-тактических учений на базе школы №25 по адресу Якова Потапова, 4А. Огнеборцам предстояло ликвидировать пожар на площади около 100 кв. метров, а также обнаружить и спасти двух «пострадавших».

Всего было эвакуировано 407 учеников и 25 сотрудников школы. Двух детей-статистов спасли разными способами, в зависимости от местонахождения.

- В новом здании средней общеобразовательной школы №25 проведены тренировочные пожарно-тактические учения. В них были задействованы силы и средства якутского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара №2 в количестве 11 единиц техники и 65 человек личного состава. Оценка учений — удовлетворительная, - отчитался помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Якутска Маирбег Цховребов.

ИСТОЧНИК KP.RU