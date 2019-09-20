В Якутии в течении пяти лет должны расселить 3,5 тысячи аварийных домов

СЕГОДНЯ 04:10 2019-09-20T04:10:27+03:00

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Темпы освоения средств, выделяемых из федерального бюджета по национальному проекту «Жилье» на переселение граждан из ветхого и аварийного жилфонда в Якутии, будут увеличены. Об этом заявил председатель правительства республики Владимир Солодов.

В течение пяти лет должно быть расселено 1 млн 142 тыс. квадратных метров, то есть 3,5 тыс. многоквартирных домов. Документ о выделении до 2021 года дополнительных 20 млрд рублей на переселение из аварийного жилфонда подписали глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. При этом 5 млрд рублей будут перечислены уже в этом году.

Ранее на эти цели Якутии было предусмотрено 61,1 млрд рублей, из них из Фонда реформирования ЖКХ — 60,5 млрд, из госбюджета республики 611 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU