В Якутии в ДТП погиб мотоциклист
20-летний парень не имел водительского удостоверения
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Утром 18 сентября в Олекминске произошло ДТП с участием мотоциклиста. О происшествии сообщил местный житель.
По предварительным данным 20-летний водитель мотоцикла RC250-СК не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул транспорт. От полученных травм молодой парень скончался на месте. Страшную находку обнаружил местный житель, который и обратился в дежурную часть.
При проверке ГИБДД выяснилось, что погибший не имел права управления мототехникой. Для установления всех причин и обстоятельств трагедии материалы переданы в следственные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU