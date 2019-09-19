В Якутии в ДТП погиб мотоциклист

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-19T09:46:13+03:00

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Утром 18 сентября в Олекминске произошло ДТП с участием мотоциклиста. О происшествии сообщил местный житель.

По предварительным данным 20-летний водитель мотоцикла RC250-СК не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул транспорт. От полученных травм молодой парень скончался на месте. Страшную находку обнаружил местный житель, который и обратился в дежурную часть.

При проверке ГИБДД выяснилось, что погибший не имел права управления мототехникой. Для установления всех причин и обстоятельств трагедии материалы переданы в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU