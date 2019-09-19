Болеем за наших: в спорткомплексе «Триумф» пройдет прямая трансляция чемпионата мира по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 07:06 2019-09-19T07:06:31+03:00

В категориях до 57 и 65 кг будут разыграны путевки на Олимпийские игры, которые достанутся шести лучшим борцам турнира. Фото: ЯСИА

В первый день соревнований на ковер выйдут якутские легионеры Владислав Андреев, Владимир Егоров и Ньургун Скрябин

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Сегодня в 14.00 в спорткомплексе «Триумф» начнется прямая трансляция первого соревновательного дня чемпионата мира по вольной борьбе в Нур-Султане. В олимпийских категориях выступят якутские легионеры Владислав Андреев, Владимир Егоров и Ньургун Скрябин.

В весе до 57 кг на ковер выйдут сразу два воспитанника якутской школы борьбы Владислав Андреев (Беларусь), который сразится с действующим чемпионом Азии Ретра Атли, и Владимир Егоров (Македония), его противником станет американец Дейтон Фикс. Всего в наилегчайшем весе заявлено 35 спортсменов.

В весе до 65 кг против Ньургуна Скрябина (Беларусь) выступит победитель турнира памяти Романа Дмитриева Тумур Очир Тулга из Монголии. В этой категории за медали сразятся 44 спортсмена.

В категориях до 57 и 65 кг будут разыграны путевки на Олимпийские игры, которые достанутся шести лучшим борцам турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU