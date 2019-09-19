54 точки роста: в Якутии будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей

СЕГОДНЯ 06:42 2019-09-19T06:42:25+03:00

Упор будет сделан на изучение технологии, информатики и основ безопасности жизнедеятельности. Фото: ЯСИА

Чтобы дети из отдалённых сел могли приобщаться к современным технологиям и расширять кругозор

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В Якутии будут созданы 54 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Торжественное открытие сети состоится 24 сентября.

Центры «Точка роста» создаются как структурные подразделения сельских школ. Основная цель проекта – обновить и модернизировать материально-техническую базу школ, чтобы дети из отдалённых населённых пунктов могли приобщаться к современным технологиям и расширять кругозор. Упор будет сделан на изучение технологии, информатики и основ безопасности жизнедеятельности. Во внеурочное время инфраструктура будет использоваться как общественное пространство.

В 54 центрах по всей республике сейчас завершается ремонт, устанавливается оборудование в кабинетах, идет набор воспитанников. В 2020 году «Точки роста» должны появиться в 96 школах Якутии, в 2021 году – в 171 школе, а в 2022 году - в 287 школах.

Центры «Точка роста» создаются в рамках федерального проекта «Современная школа». В целом по стране в 2019 году такие центры откроются на базе 2049 школ в 50 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU