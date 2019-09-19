В Якутске пройдет Северный форум по устойчивому развитию

СЕГОДНЯ 05:33 2019-09-19T05:33:35+03:00

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С 24 по 28 сентября в Якутске состоится Северный форум по устойчивому развитию. Сегодня СФУР претендует на роль одной из ведущих площадок для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики.

Основной темой мероприятия станет устойчивое развитие Арктики. В рамках СФУР основное внимание будет уделено Северо-Восточному сектору Арктики, где происходят глобальные изменения, требующие комплексных междисциплинарных исследований с участием международного экспертного сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU