2019-09-19T05:26:06+03:00
Общество

Некоторые управляющие компании Якутска могут признать банкротами

Одно из них задолжало 6,3 млн рублей
Ольга Донская
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--Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Арбитражный суд Якутии ввел процедуру наблюдения в отношении нескольких управляющих компаний Якутска. Это ООО УК «Рубин», ООО УК «ТОС», ООО «Северный дом».

- Признание исполнителя коммунальных услуг банкротом и введение процедур наблюдения, конкурсного управления позволит добиться того, чтобы платежи, собираемые с жильцов за энергоресурсы, направлялись ресурсоснабжающей организации, — отмечает директор Энергосбыта ПАО „Якутскэнерго“ Наталья Корягина. — И все же хочется обратиться к потребителям: лучше урегулировать вопросы задолженности, не доводя дело до суда. Тем более что „Якутскэнерго“ предоставляет возможность заключения соглашения о рассрочке выплаты задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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