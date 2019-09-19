Некоторые управляющие компании Якутска могут признать банкротами

СЕГОДНЯ 05:26 2019-09-19T05:26:06+03:00

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Арбитражный суд Якутии ввел процедуру наблюдения в отношении нескольких управляющих компаний Якутска. Это ООО УК «Рубин», ООО УК «ТОС», ООО «Северный дом».

- Признание исполнителя коммунальных услуг банкротом и введение процедур наблюдения, конкурсного управления позволит добиться того, чтобы платежи, собираемые с жильцов за энергоресурсы, направлялись ресурсоснабжающей организации, — отмечает директор Энергосбыта ПАО „Якутскэнерго“ Наталья Корягина. — И все же хочется обратиться к потребителям: лучше урегулировать вопросы задолженности, не доводя дело до суда. Тем более что „Якутскэнерго“ предоставляет возможность заключения соглашения о рассрочке выплаты задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU