На территории Якутии новых пожаров не зарегистрировано
Минэкологии Якутии напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности в лесу
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В Якутии на обслуживаемых территориях новых лесных пожаров не зарегистрировано. Минэкологии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики под постоянным наблюдением находятся 7 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 25 458,00 га.
ИСТОЧНИК KP.RU