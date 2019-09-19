2019-09-19T04:26:24+03:00
Общество

На территории Якутии новых пожаров не зарегистрировано

Минэкологии Якутии напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности в лесу
Ольга Донская
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В Якутии на обслуживаемых территориях новых лесных пожаров не зарегистрировано. Минэкологии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики под постоянным наблюдением находятся 7 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 25 458,00 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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