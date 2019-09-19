Предприниматель из Якутии украл почти 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 04:08 2019-09-19T04:08:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Олекминском районе Якутии судя обязал предпринимателя вернуть 9,9 миллионов рублей в муниципальный бюджет. Мужчина обвиняется в мошенничестве и присвоении.

Выяснилось, что руководитель коммерческой организации заключил муниципальный контракт и должен был провести капитальный ремонт в многоквартирном доме. Вместо этого он составил подложные акты о приемке выполненных работ и получил за это деньги.

- Он же, пользуясь полномочиями по снятию денежных средств с расчетного счета предприятия, из корыстных побуждений присвоил вверенные ему денежные средства, поступившие в рамках муниципального контракта на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам в связи со сносом аварийного жилья, — сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ИСТОЧНИК KP.RU