До конца сентября дороги Якутска должны покрыть асфальтом

СЕГОДНЯ 04:04 2019-09-19T04:04:40+03:00

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В Якутске все работы по горячим асфальтобетонным смесям будут завершены в сентябре. В октябре будут проведены те работы, которые позволяется проводить при отрицательном температурном режиме.

Например, до 26 сентября будут закончены работы на улице Пилотов, на Хатын-Юряхском шоссе осталось заасфальтировать 2,5 км дороги, а на улице Петра Алексеева осталось лишь благоустроить дорожное полотно.

Якутск участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей, из них 500 млн рублей выделено из республиканского бюджета, 500 млн рублей — из муниципального бюджета города Якутска, 496 млн рублей — федеральные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU