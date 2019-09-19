СВФУ увеличит количество бюджетных мест по IT специальностям

СЕГОДНЯ 03:23 2019-09-19T03:23:05+03:00

Об этом объявил ректор Анатолий Николаев на форуме «Открытые данные – 2019»

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Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев на форуме университетского консорциума исследователей больших данных «Открытые данные — 2019» в Севастополе объявил об увеличении количества бюджетных мест по IT- и инженерным специальностям в 2021 году.

Это решение объяснено тем, что президент России Владимир Путин пообещал, что государство разработает меры, позволяющие жителям Дальнего Востока получать доступное высшее образование.

- Увеличение идет в сторону специалистов по IT-технологиям, инженерным технологиям, также есть специальная программа по развитию Дальнего Востока, и мы должны готовить студентов по федеральной целевой программе по тем специальностям, которые будут актуальны здесь, — отметил ректор.

ИСТОЧНИК KP.RU