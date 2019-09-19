СВФУ увеличит количество бюджетных мест по IT специальностям
Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев на форуме университетского консорциума исследователей больших данных «Открытые данные — 2019» в Севастополе объявил об увеличении количества бюджетных мест по IT- и инженерным специальностям в 2021 году.
Это решение объяснено тем, что президент России Владимир Путин пообещал, что государство разработает меры, позволяющие жителям Дальнего Востока получать доступное высшее образование.
- Увеличение идет в сторону специалистов по IT-технологиям, инженерным технологиям, также есть специальная программа по развитию Дальнего Востока, и мы должны готовить студентов по федеральной целевой программе по тем специальностям, которые будут актуальны здесь, — отметил ректор.
ИСТОЧНИК KP.RU