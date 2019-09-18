2019-09-18T09:52:37+03:00
Происшествия

Пятилетний мальчик выпал из балкона третьего этажа в одном из домов Якутска

Ребенок в реанимации
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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16 сентября из балкона третьего этажа многоквартирного дома на улице Бестужева-Марлинского выпал ребенок. Пятилетний мальчик находится в реанимации.

Трагедия произошла в отсутствие родителей, которые ненадолго оставили малыша одного. Мальчик открыл окно балкона и упал. Сейчас ему диагностированы травмы различной степени тяжести.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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